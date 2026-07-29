Yunanistan şimdi de Laz böreğine göz dikti! O lezzet bizim

Yunanistan’ın Türk mutfağının eşsiz lezzetlerine yönelik sahiplenme girişimi hız kesmeden devam ediyor. Baklava ve künefenin ardından Karadeniz’in asırlık mirası Laz böreğine de 'bizim' diyerek sahip çıkan Atina'ya ilk itiraz, Karadenizli vatandaşlar ve mutfak ustalarından geldi. 'Galaktoboureko' adıyla sahiplenilmeye çalışılan bu tarihi lezzetin gerçek kökenini ve yapım sırlarını Tatlı Ustası Nejla Keresteci anlattı. Yaşanan lezzet tartışmasının tüm detaylarını A Haber Muhabiri Selman Kutlu ve Kameraman Özgür Özdemir yerinden aktardılar."