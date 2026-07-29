Okul tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler neler? Uzmanlar anlattı

Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Selçuk Işık ve Eğitim Koordinatörü Fatih Haktürk, A Haber Eğitim Dünyası programında Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Uzmanlar, öğrencilerin tercih sürecinde kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını ve hedeflerini dikkate alması gerektiğini vurguladı. Yanlış tercihlerin öğrencilerin eğitim sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmasına neden olabileceği ifade edildi. Programda öğrencilerin okul ve meslek tercihi yaparken dikkat etmesi gereken kriterler ele alındı.