Üsküdar Belediyesi soruşturmasında Mali Şube ekiplerinin arama görüntüleri ortaya çıktı
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Mali Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Mali Şube polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.