Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor

Gülistan Doku soruşturmasında yeni iddialar gün yüzüne çıktı. Son operasyonda gözaltına alınan bir iş insanı, dönemin Valisi Tuncay Sonel'e yönelik 'valilik makamında elden para verildiği' iddiasını ortaya attı. Kritik SIM kart süreciyle ilgili de çarpıcı gelişmelerin yaşandığı soruşturmanın perde arkasında neler var? Soruşturmanın seyrini değiştirecek son detayları A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ve Kameraman Enes Özcan, Erzurum'dan aktardı.