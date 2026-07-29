Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük soruşturması: Neden kapalı haberleşme sistemi kullanıldı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen Üsküdar Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturmanın yapı ruhsatı, iskan süreçleri ve belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yürütülen iddialar kapsamında genişletildiği belirtildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş operasyonun detaylarını canlı yayında aktardı.