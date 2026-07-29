Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmesine göre yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Bazı iller için sarı kodlu uyarı yapılırken, Karadeniz'de yağış, Ege ve Akdeniz'de ise kuvvetli rüzgar beklentisi bulunuyor.

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Bazı bölgelerde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldığı bildirildi.

Rüzgarın bazı bölgelerde saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

Karadeniz'de yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde ise sıcaklıkların yükselmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar artacak

Önümüzdeki günlerde sıcak havanın etkisini artırması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceği yönündeki tahminler paylaşıldı.

Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu bölgelerde özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve hassas grupların dikkatli olması gerektiği aktarıldı.