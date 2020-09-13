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"La ilahe illallah" diyen papağan görenleri hayrete düşürüyor

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Giriş: 13.09.2020 12:02
Güncelleme:13.09.2020 12:15
Elazığ'da çok sayıda kelime öğrenen ve "La ilahe illallah" da diyebilen papağan görenleri hayrete düşürüyor. Büyük Çarşı’da bulunan bir pet shoptaki Amazon cinsi 5 yaşındaki papağan, ‘‘Hacı Baba, Hacı Fatih, La ilahe illallah, Allah, anne ve babacık" gibi birçok kelimeyi söyleyebiliyor. Elazığ'da çok sayıda kelime öğrenen ve "La ilahe illallah" da diyebilen papağan görenleri hayrete düşürüyor. Büyük Çarşı'da bulunan bir pet shoptaki Amazon cinsi 5 yaşındaki papağan, ''Hacı Baba, Hacı Fatih, La ilahe illallah, Allah, anne ve babacık" gibi birçok kelimeyi söyleyebiliyor.
La ilahe illallah diyen papağan
"La ilahe illallah" diyen papağan
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