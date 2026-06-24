Kritik virajlar bir bir geçildi! Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 8.yıl

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 51,41 "evet" oyu alarak kabul edildi ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle uygulamaya geçti. Yürütmede çift başlılık sona ererken, karar alma süreçleri hızlandı ve siyasi istikrar güçlendi. Bu dönemde İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, TOGG, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve şehir hastaneleri gibi büyük projeler hayata geçirildi. Yeni sistem sayesinde alınan hızlı kararlar sayesinde en kritik virajlar hasarsız şekilde dönüldü.