ANALİZ | Yapay zeka kontrolden çıkıyor mu? Fırsatlar ve riskler

Yapay zekanın geleceğine ilişkin tartışmalar her geçen gün daha da büyüyor. Bu kez dikkat çeken açıklama, yapay zeka alanının öncü isimlerinden ve Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton'dan geldi. Hinton, yapay zekanın insan zekasını sanılandan çok daha yakın bir gelecekte aşabileceği uyarısında bulundu. Benzer açıklamalar, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk tarafından da sık sık gündeme getiriliyor. Peki, insanlardan daha zeki makinelerin ortaya çıkması halinde dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? Tüm detaylar, Teknoloji Editörü Nasuh Özer'in hazırladığı analiz haberde...