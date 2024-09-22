Kuzguncuk adını nereden alıyor? İstanbul’un semt isimlerinin ilginç hikayeleri

İstanbul'un birbirinden ilginç semt isimleri her birinin ayrı bir hikayesi bulunuyor. Osmanlı döneminden cumhuriyete kadar uzanan tarihi bir serüvenle semt isimleri İstanbul'un kültürel mirasının birer yansıması olarak önümüzü çıkıyor. İşte Sümeyye Baltacı'nın hazırladığı dosya haberi...

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