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Kuzguncuk adını nereden alıyor? İstanbul’un semt isimlerinin ilginç hikayeleri

Kuzguncuk adını nereden alıyor? İstanbul’un semt isimlerinin ilginç hikayeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 13:06
İstanbul'un birbirinden ilginç semt isimleri her birinin ayrı bir hikayesi bulunuyor. Osmanlı döneminden cumhuriyete kadar uzanan tarihi bir serüvenle semt isimleri İstanbul'un kültürel mirasının birer yansıması olarak önümüzü çıkıyor.  İşte Sümeyye Baltacı'nın hazırladığı dosya haberi...
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