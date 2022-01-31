31 Ocak 2022, Pazartesi
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda ücret iadesi
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti. Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.