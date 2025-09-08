Kuzenini öldüren sanık tutukluğuna devam kararı

Burdur'da halasının oğlu tarafından öldürülen Beytullah Soylu cinayetinin ikinci davasında sanıkların tutukluğunun devamına karar verilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Davanın ardından 24 yaşında hayatını kaybeden gencin annesi Sevim Soylu, "Ben ölmüş çocuğumun arkasındayım, konuşamadığı sesiyim" dedi.