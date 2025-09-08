08 Eylül 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kuzenini öldüren sanık tutukluğuna devam kararı
Burdur'da halasının oğlu tarafından öldürülen Beytullah Soylu cinayetinin ikinci davasında sanıkların tutukluğunun devamına karar verilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Davanın ardından 24 yaşında hayatını kaybeden gencin annesi Sevim Soylu, "Ben ölmüş çocuğumun arkasındayım, konuşamadığı sesiyim" dedi.