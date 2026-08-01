"Fenomen olacağım" dedi kusurlu sayıldı! Yargıtay'dan emsal karar

Sosyal medya tutkusu ile aile sorumlulukları arasındaki ince çizgi, yargı tarihine geçecek bir karara konu oldu. "TikTok fenomeni olacağım" diyerek ev işlerini ve yeni doğan bebeğini ihmal eden kadın, kendisine hakaret eden kocasıyla "eşit kusurlu" sayıldı. Yerel mahkemenin kadın lehine verdiği tazminat kararını bozan Yargıtay, sosyal medya bağımlılığının aile kurumuna verdiği zararı "kusur" kabul ederek milyonlarca çifti yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı.