12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kuyuya düşen eşeği kurtarmaya çalışıyordu…

Kuyuya düşen eşeği kurtarmaya çalışıyordu…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2023 08:25
Mardin'de bir itfaiye eri foseptik çukuruna düşen eşeği kuratarmaya çalıştığı sırada eşekle birlikte çukura düştü. Yaralanan itfaiye eri tedavi altına alındı eşek ise 3 saatlik çabanın ardından kurtarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuyuya düşen eşeği kurtarmaya çalışıyordu…
Kuyuya düşen eşeği kurtarmaya çalışıyordu…
Bileğindeki kelepçeyi itfaiye çıkardı
Bileğindeki kelepçeyi itfaiye çıkardı
Adana’da korkutan deprem!
Adana'da korkutan deprem!
Şehit ateşi Mersin’e düştü
Şehit ateşi Mersin'e düştü
Ankara’daki yağışta araçlar suya gömüldü
Ankara’daki yağışta araçlar suya gömüldü
Ankara’da şiddetli sağanak
Ankara'da şiddetli sağanak
Ortalık boks ringine döndü o anlar kamerada
Ortalık boks ringine döndü o anlar kamerada
Ankara’da caddeler suyla doldu
Ankara'da caddeler suyla doldu
Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı
Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı
Rusya Müslümanlarından Başkan Erdoğan’a davet
Rusya Müslümanlarından Başkan Erdoğan’a davet
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Turkuvaz çadırı çocuklara moral oluyor
Turkuvaz çadırı çocuklara moral oluyor
Daha Fazla Video Göster