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Kuyumcudan ne aldığınıza dikkat edin! Altın bilezikten çelik çıktı

Kuyumcudan ne aldığınıza dikkat edin! Altın bilezikten çelik çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 12:15
Altın bu kez rekor kıran fiyatıyla değil, içine gizlenen bir hileyle gündemde. Bazı sahtekarların, ziynet yani takı olarak satılan altının içine çelik koyduğu ortaya çıktı. Aslında bazı takılar için kabul gören bir durum bu. Ama belli bir standardı var. Sahtekarlar ise o standardı aşıp altın fiyatına çelik satıyorlar.
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Kuyumcudan ne aldığınıza dikkat edin! Altın bilezikten çelik çıktı
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