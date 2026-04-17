Dijital inlerine girildi | Sosyal medyadaki kaos planı çöktü: Artık kimliksiz kuş uçurtulmayacak!

Türkiye’yi sarsan okul saldırıları üzerinden toplumu galeyana getirmeye çalışan kirli eller, Telegram ve sosyal medya mecralarını kullanarak sinsi bir provokasyon ağını devreye soktu. Siber devriye ekiplerinin nefes kesen operasyonlarıyla 93 Telegram grubu kapatılırken, "Avcı" yazılımı sayesinde silinen mesajlar ve maskelenmiş hesaplar tek tek deşifre edildi. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler, yeni sosyal medya yasasıyla birlikte dijital mecralara e-devlet ve kimlik doğrulama sistemi getirilerek, anonim hesaplar üzerinden yürütülen dezenformasyonun tamamen önüne geçilmesi hedeflendiğini bildirdi.

