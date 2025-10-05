Kuyumcudan dönerken altın kesesini sokakta unuttu: Hayatının kabusunu yaşadı

Kırıkkale'de kuyumcudan dönen yaşlı kadın, kaldırımda oturarak dinlendiği sırada yaklaşık 600 bin TL değerindeki altın kesesini sokak ortasında unuttu. Yaşlı kadın evine gitmesinin ardından altınları bulamayınca polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede sokakta annesi ile yolda yürüyen çocuğun altın kesesini cebine attığı belirlendi. Polis ekipleri hırsızları yüz tanıma sistemiyle tespit edilirken zanlılar gözaltına alındı.