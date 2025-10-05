05 Ekim 2025, Pazar

Kuyumcudan dönerken altın kesesini sokakta unuttu: Hayatının kabusunu yaşadı

Kuyumcudan dönerken altın kesesini sokakta unuttu: Hayatının kabusunu yaşadı

Giriş: 05.10.2025 05:44
Kırıkkale'de kuyumcudan dönen yaşlı kadın, kaldırımda oturarak dinlendiği sırada yaklaşık 600 bin TL değerindeki altın kesesini sokak ortasında unuttu. Yaşlı kadın evine gitmesinin ardından altınları bulamayınca polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede sokakta annesi ile yolda yürüyen çocuğun altın kesesini cebine attığı belirlendi. Polis ekipleri hırsızları yüz tanıma sistemiyle tespit edilirken zanlılar gözaltına alındı.
