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Kuyumcu dükkanında 104 yüzük bulunan çantayı çaldı

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Giriş: 27.09.2023 10:44
Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi, 58. Bulvar caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, kuyumcu kuryesi R.E.?nin içinde 104 altın yüzük bulunan çantası çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine işyeri güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde, içerde müşteri olarak bulunan bir kadının çantayı fark ettirmeden alıp uzaklaştığı görüldü.
104 yüzük bulunan çantayı çaldı
104 yüzük bulunan çantayı çaldı
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