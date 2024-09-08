Kuymak yapmanın püf noktaları! Ustası anlattı

Şimdi de kahvaltıların vazgeçilmez yemeklerinden olan kuymağın nasıl yapıldığını ustası A Haber’e anlattı. Kuymak yapmanın püf noktaları ve mıhlama ile arasındaki farklar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN