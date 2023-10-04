Kütahya’da sonbahar güzelliği! Domaniç Dağları’nda sonbahar şenliği

Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü. O renk cümbüşü drone kamerasıyla görüntülendi. Kayın ve meşe ağaçlarıyla derelerdeki muhteşem renk değişimi kameralara böyle yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN