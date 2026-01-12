Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

TBMM'YE 15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASA TEKLİFİ SUNULUYOR

Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi yeni bir döneme giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasa teklifinin ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.

Buna göre, platformların 15 yaşından küçük kullanıcıların hizmetine sunulmaması ve bu yaş grubunu hedef alan zararlı içeriklere karşı daha etkili filtreleme sistemlerinin kurulması planlanıyor. Teklif ayrıca, çevrim içi güvenlik ve çocukların çevrim içi ortamdaki zararlarla karşılaşmasını önlemeye yönelik hükümler içeriyor.

Yasayla birlikte sosyal medya şirketlerinin faaliyetleri üzerindeki devlet denetimi ve uyum zorunluluklarının de artırılması bekleniyor. Bu gelişmeler, sosyal medya mecralarının Türkiye'deki işleyişinin yeniden şekillendirilmesine yönelik son adımlar olarak değerlendiriliyor.