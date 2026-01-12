CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa uyarınca yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı.

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) Meta'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcıları, sosyal medyanın gençler üzerindeki zararlı etkisini azaltmak amacıyla 10 Aralık 2025'te hayata geçirilen yasa kapsamında çeşitli platformlara erişemiyor.

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

Şirket, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını belirterek, Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin hesabın 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldığını duyurdu.

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

Meta, hükümetin yasak getirmekten ziyade sektörle "yapıcı işbirliği" içinde "güvenli, gizliliği koruyan ve yaşa uygun çevrim içi deneyimlerin" geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kullanıcının yaşını doğrulamak için kullanılan "tutarsız" doğrulama yöntemlerini ise eleştirdi.

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

Başbakan Anthony Albanese hükümetinin de bu hafta içinde 16 yaş altına ait kaç sosyal medya hesabının kapatıldığına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

META’nın 16 yaş istismarına yasayla fren! Avustralya'da başladı sırada Türkiye var

TBMM'YE 15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASA TEKLİFİ SUNULUYOR

Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi yeni bir döneme giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasa teklifinin ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.

Buna göre, platformların 15 yaşından küçük kullanıcıların hizmetine sunulmaması ve bu yaş grubunu hedef alan zararlı içeriklere karşı daha etkili filtreleme sistemlerinin kurulması planlanıyor. Teklif ayrıca, çevrim içi güvenlik ve çocukların çevrim içi ortamdaki zararlarla karşılaşmasını önlemeye yönelik hükümler içeriyor.

Yasayla birlikte sosyal medya şirketlerinin faaliyetleri üzerindeki devlet denetimi ve uyum zorunluluklarının de artırılması bekleniyor. Bu gelişmeler, sosyal medya mecralarının Türkiye'deki işleyişinin yeniden şekillendirilmesine yönelik son adımlar olarak değerlendiriliyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin