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Kütahya’da 4,2 şiddetinde deprem!

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Giriş: 31.05.2022 19:18
AFAD, Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Kütahya’daki depremde hasar var mı? Yaralı ve vefat var mı? İşte detaylar…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

KÜTAHYA'DAKİ DEPREMDE HASAR VAR MI?

AFAD tarafından, "Gediz ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

İŞTE KÜTAHYA'DAKİ DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Gediz (Kütahya)

Tarih-Saat : 31.05.2022, 18:45:44 TSİ

Enlem : 38.9871 N

Boylam : 29.6788 E

Derinlik : 10.02 km

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