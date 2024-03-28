28 Mart 2024, Perşembe
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Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne bugün başladı
610 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Otel konforunda sağlık hizmeti sunan hastane bölgenin sağlık üssü olacak. 610 yatak kapasiteli şehir hastanesinde 202 poliklinik var. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Emre Aydın anlattı.