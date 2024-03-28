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Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne bugün başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 17:23
610 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı. Otel konforunda sağlık hizmeti sunan hastane bölgenin sağlık üssü olacak. 610 yatak kapasiteli şehir hastanesinde 202 poliklinik var. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Emre Aydın anlattı.
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