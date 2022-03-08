Kuşadası’nda karısıyla tartışan adam evi ateşe verdi

Aydın Kuşadası’nda karısı ile tartışan adam evini yaktı. Şans eseri hayatını kaybeden veya yaralanan olmazken olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlının kısa süre önce hapishaneden tahliye edildiği ortaya çıktı.

Olay, Camiatik Mahallesi Soysal sokakta saat 04.30 sularında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden kısa zaman önce tahliye edilen H.E. eşi ile tartışmaya başladı. Evin içinde "Yakarım burayı" diye bağırdığı öne sürülen H.E., evini ateşe verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Olay sonrası evi yaktığı iddia edilen H.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlattı.