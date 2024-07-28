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Kuş cennetinde hayata tutundu

Kuş cennetinde hayata tutundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 14:53
Mersin'de yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Öğer'in hayata tutunma hikayesi... Doktorların taburcu edip geri kalan ömrünü evde geçirmelisin dediği Ahmet Öğer hayata küsmeyip mücadele etmeyi seçti. Ve kurduğu kuş cennetinde hayata tutundu.
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