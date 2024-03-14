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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden söyledi

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Giriş: 14.03.2024 10:54
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun, hayranlarını yine mest etti. Ünlü oyuncu yıllar önce dizide seslendirdiği 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden söyledi.
Gürkan Uygun, ’Bu Şehir Girdap Gülüm’ şarkısını söyledi
Gürkan Uygun, 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını söyledi
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