14 Mart 2024, Perşembe
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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden söyledi
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun, hayranlarını yine mest etti. Ünlü oyuncu yıllar önce dizide seslendirdiği 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden söyledi.