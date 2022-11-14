Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor: Necati Şaşmaz açıkladı! İşte tarih…

SON DAKİKA | TRT Müzik’te usta sanatçı Mazhar Alanson’un sunduğu programa konuk olan Kurtlar Vadisi’nin ünlü oyuncusu Necati Şaşmaz namıdiğer ‘Polat Alemdar’ milyonların beklediği müjdeli haberi verdi. Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor” dedi ve tarihi açıkladı.

SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nde uzun dönem fırtına gibi esen usta oyuncu Necati Şaşmaz, TRT Müzik'te yayınlanan "Mazhar Alanson ile…" programına konuk oldu.

KURTLAR VADİSİ BAŞLIYOR...

Burada önemli açıklamalar yapan ve Kurtlar Vadisi sevenleri heyecanlandıran mesajlar veren Şaşmaz dizinin yeniden hayata geçeceğini bildirdi.

NECATİ ŞAŞMAZ: KURTLAR VADİSİ İÇİN HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi için önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını duyurdu.

Ünlü oyuncu Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti." ifadelerine yer verdi.

"Kurtlar Vadisi çok değerli ancak çok yorucu bir işti" diyen Necati Şaşmaz, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" açıklamasını yaptı.

KURTLAR VADİSİ YENİ BÖLÜMLERİYLE NE ZAMAN BAŞLAYCAK?

Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin başlayacağı muhtemel tarihi ise, "Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" sözleriyle ilan etti.