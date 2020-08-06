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Küresel ısınma hızlandı mı? Sel ve hortumlar yeni normaller mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

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Giriş: 06.08.2020 12:57
Güncelleme:06.08.2020 12:57
Küresel ısınma hayatımızı yaşantılarımız nasıl etkileyecek? Küresel ısınma hızlandı mı? Sel ve hortumlar yeni normaller mi olacak? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında küresel ısınmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tek, "Küresel iklim değişikliğinin bir adım ötesi iklim krizi. Dünya bir iklim krizi ile karşı karşıya. Atmosfer gittikçe ısınıyor." dedi.

Küresel ısınma hayatımızı yaşantılarımız nasıl etkileyecek? Küresel ısınma hızlandı mı? Sel ve hortumlar yeni normaller mi olacak? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında küresel ısınmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tek, "Küresel iklim değişikliğinin bir adım ötesi iklim krizi. Dünya bir iklim krizi ile karşı karşıya. Atmosfer gittikçe ısınıyor." dedi

NELER DEĞİŞECEK?

Tehlikenin gittikçe yaklaştığını belirten Tek, "Salgın hastalıklar gittikçe artacak. Temiz suya ulaşımda problemler yaşanacak. Beslenme kaynaklarımız gittikçe azalacak. Besin zincirinde kırılmalar olacak. Kıyı bölgelerde ekilebilir arazilerde azalmalar olacak." ifadelerini kullandı.

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