Kurbanlıklar pazarda! Kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olacak?

Son dakika kurbanlık fiyatları... Kurban Bayramı için kurbanlık alanlar kurulmaya başlanırken, birçok hayvan şimdiden sahiplerini buldu. Pandemi ile birlikte geçen 2 yılın ardından bu yıl ilk kez kurban satıcıları ile vatandaşlar tekrar el sıkışarak pazarlık yapmaya başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN