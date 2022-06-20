20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kurbanlıklar pazarda! Kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olacak?

Kurbanlıklar pazarda! Kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2022 11:00
Güncelleme:20.06.2022 11:07
Son dakika kurbanlık fiyatları... Kurban Bayramı için kurbanlık alanlar kurulmaya başlanırken, birçok hayvan şimdiden sahiplerini buldu. Pandemi ile birlikte geçen 2 yılın ardından bu yıl ilk kez kurban satıcıları ile vatandaşlar tekrar el sıkışarak pazarlık yapmaya başladı.
İstanbulda kurban fiyatları ne kadar? İSTANBUL'DA KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
Kurbanlık fiyatları il il güncellendi KURBANLIK FİYATLARI İL İL GÜNCELLENDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Korkutan yangın! A Haber olay yerinde
Korkutan yangın! A Haber olay yerinde
Kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olacak?
Kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olacak?
İlaç fabrikasında yangın
İlaç fabrikasında yangın
Hortum patlamaya neden oldu
Hortum patlamaya neden oldu
Bayram öncesi bilet fiyatları ne kadar?
Bayram öncesi bilet fiyatları ne kadar?
Aman dikkat! Ölüme kulaç atmayın
Aman dikkat! Ölüme kulaç atmayın
Mezuniyet törenine damga vuran pankart
Mezuniyet törenine damga vuran pankart
Yonca Türkman kimdir? Oyuncu Türkman’dan acı haber
Yonca Türkman kimdir? Oyuncu Türkman'dan acı haber
Şarampole uçup arkadaşını aradı
Şarampole uçup arkadaşını aradı
Sokak düğününde bıçaklar konuştu!
Sokak düğününde bıçaklar konuştu!
İstanbul Çengelköy’de yangın! Tarihi bina alevler içinde kaldı
İstanbul Çengelköy'de yangın! Tarihi bina alevler içinde kaldı
2 gencin kahreden ölümü
2 gencin kahreden ölümü
Daha Fazla Video Göster