20 Haziran 2022, Pazartesi
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Kurbanlıklar pazarda! Kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar olacak?
Son dakika kurbanlık fiyatları... Kurban Bayramı için kurbanlık alanlar kurulmaya başlanırken, birçok hayvan şimdiden sahiplerini buldu. Pandemi ile birlikte geçen 2 yılın ardından bu yıl ilk kez kurban satıcıları ile vatandaşlar tekrar el sıkışarak pazarlık yapmaya başladı.