Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarları kurulmaya başlandı. Bazı bölgelerde kurbanlık satışları başlarken, il il fiyatlar da belli olmaya başladı. Küçükbaş ya da büyükbaş kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. İl il kurbanlık fiyatları listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları il il güncel liste...