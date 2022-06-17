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Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...

Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarları kurulmaya başlandı. Bazı bölgelerde kurbanlık satışları başlarken, il il fiyatlar da belli olmaya başladı. Küçükbaş ya da büyükbaş kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. İl il kurbanlık fiyatları listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2022 kurbanlık fiyatları il il güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:43
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Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...

Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Pazarlarda kurbanlıklar satışa çıkarken, güncel fiyat listesi de araştırılmaya başlandı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, il bazında kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. İl il kurbanlık fiyatlarını yazımızda ele aldık. Peki, 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

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Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...

KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor.

İşte il il küçükbaş ve büyükbaş 2022 kurbanlık fiyatları:

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Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

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Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

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Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL