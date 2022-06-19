İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

Bu yıl büyükbaş hayvanlar 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Kurban satıcıları bu yıl fiyatların geçen yılan oranlar 3 katına kadar çıktığını ifade ediyor.