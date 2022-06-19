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Haberler Galeri İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul'da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul'da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

Kurban Bayramı için İstanbul'da Kurbanlık alanlar kurulmaya başlanırken, birçok hayvan şimdiden sahiplerini buldu. Pandemi ile birlikte geçen 2 yılın ardından bu yıl ilk kez Kurban Satıcıları ile vatandaşlar tekrar el sıkışarak pazarlık yapmaya başladı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.06.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 09:58
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İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

İstanbul'da birçok ilçede yaklaşan Kurban Bayramı Hazırlıkları devam ediyor, çadırlar kuruluyor kesim alanları düzenleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

İstanbul Arnavutköy'de bulunan kurban kesim ve satış alanında ise vatandaşlar kurbanlarını seçmek için gelmeye başladı.

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İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kurban satışı yapılırken el sıkışılmıyordu.

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İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

2 yıl boyunca devam eden tedbirlerin ardından bu yıl ilk kez kurban satıcıları ile vatandaşlar kurbanlık alışverişlerinde el sıkıştı.

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İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?

Bu yıl büyükbaş hayvanlar 27 bin Türk Lirasından satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirasına kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Kurban satıcıları bu yıl fiyatların geçen yılan oranlar 3 katına kadar çıktığını ifade ediyor.