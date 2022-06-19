HaberlerGaleriİstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul'da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?
İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı! İstanbul'da kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş ne kadar?
Kurban Bayramı için İstanbul'da Kurbanlık alanlar kurulmaya başlanırken, birçok hayvan şimdiden sahiplerini buldu. Pandemi ile birlikte geçen 2 yılın ardından bu yıl ilk kez Kurban Satıcıları ile vatandaşlar tekrar el sıkışarak pazarlık yapmaya başladı.