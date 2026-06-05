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Kumrunun yuva yaptığı aracını tamir etmeyi bıraktı

İstanbul Bağcılar'da, motoru tamir edilen otomobilin üstüne kumru yuva yaptı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, kumru ve yavruları gidene kadar araç liftini kullanmama kararı aldı.

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