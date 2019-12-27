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27.12.2019

Küçükçekmece'de maskeli saldırganlar silah zoruyla girdikleri depodaki saatleri gasbetti

Küçükçekmece'de ünlü marka saatlerinin satışı yapıldığı bir dükkân kar maskeli ve silahlı hırsızlar tarafından soyuldu. Soygun anı, dükkânın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çalınan saatlerin piyasa değerinin ise yüksek olduğu öğrenildi.

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