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27.12.2019
Küçükçekmece'de maskeli saldırganlar silah zoruyla girdikleri depodaki saatleri gasbetti
Küçükçekmece'de ünlü marka saatlerinin satışı yapıldığı bir dükkân kar maskeli ve silahlı hırsızlar tarafından soyuldu. Soygun anı, dükkânın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çalınan saatlerin piyasa değerinin ise yüksek olduğu öğrenildi.
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