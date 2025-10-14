Küçükçekmece’de iki grubun odunlu bıçaklı kavgası kamerada: 5 yaralı

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan odun ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kafasına odun ile vurulan bir kişi bayıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN