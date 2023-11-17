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Küçükçekmece'de binada patlama

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Giriş: 17.11.2023 15:33
Son dakika haberi...Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
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