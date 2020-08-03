Küçük Taha'dan Başkan Erdoğan'a mesaj: Tayyip dedeciğim iyi ki varsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul'da tedavi gören 6 yaşındaki Taha Sis'in görme yetisini kaybetmesine neden olan beynindeki tümörde yüzde 35'lik küçülme görüldü. Çektiği video ile Erdoğan'ın bayramını kutlayan küçük Taha, "Tayyip dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın" dedi. Anne Azine Sis, "Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Tümörün küçülmesiyle 3 adım kadar önünü görebiliyor" ifadelerini kullandı.