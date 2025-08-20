20 Ağustos 2025, Çarşamba

Küçük çocuğun parmağındaki pulu itfaiye kurtardı

Giriş: 20.08.2025 01:19
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 10 yaşındaki D.E.’nin parmağına taktığı cıvata pulu hastanede çıkarılamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Ailesi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen puldan kurtarılamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Hastaneye gelen ekipler, özel ekipmanlarla pulu keserek çıkarttı. Operasyon doktorların nezaretinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
