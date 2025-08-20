Küçük çocuğun parmağındaki pulu itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 10 yaşındaki D.E.’nin parmağına taktığı cıvata pulu hastanede çıkarılamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Ailesi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen puldan kurtarılamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Hastaneye gelen ekipler, özel ekipmanlarla pulu keserek çıkarttı. Operasyon doktorların nezaretinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

