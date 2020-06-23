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Koyun sürüsüne saldıran tilki telef edildi |Video

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Giriş: 23.06.2020 09:10
Güncelleme:23.06.2020 09:20
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde koyun sürüsüne saldırılan tilkiyi, çoban köpekleri telef etti. İsmi öğrenilemeyen sürü sahibi ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

İlçeye bağlı Büyükkızılcık Mahallesinde otlanan koyun sürüsüne dağda tilki saldırdı. Tilkinin saldırmasıyla çoban köpekleri harekete geçti. Çoban köpeklerinin yaraladığı tilki, telef oldu.



İsmi öğrenilemeyen sürü sahibi ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

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