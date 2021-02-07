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Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...
Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağıyı gören köylüler neye uğradığını şaşırdı! Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağıyı gören köylüler neye uğradığını şaşırdı!