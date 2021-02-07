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Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...

İHA
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Giriş: 07.02.2021 08:31
Güncelleme:07.02.2021 08:40
Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağıyı gören köylüler neye uğradığını şaşırdı! Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağıyı gören köylüler neye uğradığını şaşırdı!
Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan... KÖYLÜLER HAYRETLER İÇİNDE KALDI! İKİ BAŞI, İKİ AĞZI VE DÖRT GÖZÜ OLAN...
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