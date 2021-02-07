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Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...

Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağıyı gören köylüler neye uğradığını şaşırdı!

İHA
Giriş Tarihi: 07.02.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 08:40
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Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Camuşlu köyünde çiftçi Baki Öztürk'ün ineği çift başlı buzağı doğurdu. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan Öztürk, veteriner hekim çağırdı.

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Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...

Yapılan incelemelerde iki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağı, herkesi hayret içinde bıraktı.

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Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ Şarköy İlçesi Şenköy Mahallesinde 20 koyun sahibi Adnan Elma'ya ait bir koyun, bulunduğu ahırda ikiz kuzu dünyaya getirdi. Hayvancılık işleriyle uğraşan 48 yaşındaki Adnan Elma, kendisine ait ahıra gidip, ikiz doğan kuzulara bakınca hayretler içerisinde kaldı.

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Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...

İkiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. Yüzü gelişmeden doğan kuzu yarım saatten fazla yaşayamadı.

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Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...

BU TARZ DOĞUMLARIN YAŞAM İHTİMALİ DÜŞÜK
Bunun üzerine ahıra gelen Veteriner Hekim Onur Kemer, "Bu tür rahatsızlıklar hayvanların gebelik sırasında kullanılan ilaçlar, gebelik sırasında beslenme bu tarz anormalliklerle karşılaşmayı ortaya çıkarır.