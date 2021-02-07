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07 Şubat 2021, Pazar
Haberler Galeri Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...
Köylüler hayretler içinde kaldı! İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan...
Son dakika haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. İki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağıyı gören köylüler neye uğradığını şaşırdı!
Giriş Tarihi: 07.02.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 08:40