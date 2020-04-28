Kovid-19 testi pozitif çıkan Kadir Şeker hakkında flaş karar |Video

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kadir Şeker'in (20) 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öte yandan mahkeme Kadir Şeker'in tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Şeker, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske taktığı görülen Şeker'in tahliyesini talep ettiği duruşma, mahkeme heyetince tutukluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR YARGILANACAK



Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan'ı belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.



KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kadir Şeker'in rahatsızlanması üzerine sabah saatlerinde götürüldüğü hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Cezaevine geri getirilen Şeker, tek kişilik koğuşta karantinaya alındı.



KARANTİNA ALTINDA SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI



3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece tutuklu sanık Kadir Şeker'in avukatları Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan katıldı. Öldürülen Özgür Duran'ın avukatı ise gelmedi. Tedbirler nedeniyle sanığın getirilmeden yapılması planlanan duruşmaya, Kadir Şeker, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske takan Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Ayrıca sağlık durumunun iyi olduğunu ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine başka bir koğuşta karantinaya alındığını ifade etti.



Mahkeme heyeti, mevcut delilleri göz önüne alarak, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca Şeker'in tutukluluk halinin 27 Mayıs günü dosya üzerinden incelenmesini de karara bağladı.