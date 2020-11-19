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Ne zaman Kovid-19 aşısı olabileceğiz? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı

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Giriş: 19.11.2020 16:34
Güncelleme:19.11.2020 16:38
Dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürürken Almanya, Çin, ABD ve Rusya'dan peş peşe gelen aşı haberleri insanlığın umudu oldu. Peki Türkiye'de üretilen yerli Kovid-19 aşı çalışmalarında son durum ne? Ne zaman aşı olabileceğiz? A Haber muhabiri Ece Altuğ son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in ürettiği ve Türkiye'de de Faz3 denemelerinin yapıldığı Kovid-19 aşısıyla ilgili aralık ayı içerisinde 10 milyon doz temiz edileceğini duyurdu. Prof. Dr. Uğur Şahin'in Almanya'da ürettiği aşıdan ise yıl sonuna kadar 1 milyon doz alınacağını belirtti. 2021 yılı içerisinde Almanya'nın ürettiği BioNTech ve Pfizer ortaklaşa ürettiği aşıdan 25 milyon doz alım planlanırken, ocak ayında yine Çin'de 10 milyon doz aşı getirileceğini duyurdu. Peki ne yerli Kovid-19 aşısında son durum ne? Ne zaman aşı olabileceğiz?

Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

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