Kötü komşular bu habere dikkat! Aidat ödemezseniz eviniz satılabilir

Aidat ödemeyenler gürültü yaparak komşularını rahatsız edenler dikkat bu haber sizin için. Çünkü bunları yapanlara komşuları dava açabiliyor. Ve üstelik o dava sonunda da evinizi elinizden alabiliyor.

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