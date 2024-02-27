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Kötü komşular bu habere dikkat! Aidat ödemezseniz eviniz satılabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 10:04
Aidat ödemeyenler gürültü yaparak komşularını rahatsız edenler dikkat bu haber sizin için. Çünkü bunları yapanlara komşuları dava açabiliyor. Ve üstelik o dava sonunda da evinizi elinizden alabiliyor.
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