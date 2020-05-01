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Koronavirüsü yenen sağlık personeli A Haber canlı yayınında uyardı! Belindeki ağrıdan şüphelenince...
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan sağlık personeli İsmail Eren, 23 günlük korona tedavisi sonrası bugün sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Eren, yaşadığı zorlu süreci A Haber canlı yayınında anlattı.
HER ŞEY BEL AĞRISIYLA BAŞLADI
Bel ağrı ile başlayan süreç bulantı ve kusma ile sürdüğünü söyleyen Eren, geceleri 2-3 saatte bir nefes darlığım nedeniyle uykusundan uyandığını söyledi. 23 günlük süreçte kendisine 6 tane test yapıldığını son 2 testinin negatif gelmesi üzerine taburcu edildiğini ifade etti. Kendisine tedavi sürecinde yardımcı olan herkese teşekkür eden Eren, yaşadığı 23 günün çok zor geçtiğini anlattı. Bu süreç içerisinde hayatının şokunu yaşadığını söyleyen genç hemşire hastalığın kendisine bu kadar çabuk bulaşmasına inanamadığını ifade etti ve vatandaşları dikkatli olamaları konusunda uyardı.
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