Türkiye’de koronavirüs vakaları görülmeye başladığından bu yana ortaya birçok iddia ortaya atıldı. En çok konuşulan iddialardan bir tanesi de ‘vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor’ iddiasıydı. A Haber ekibi bu konuyu ele aldı. Süreç nasıl işliyor? Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vakalar sisteme nasıl giriliyor? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.

Türkiye'de koronavirüs vakaları görülmeye başladığından bu yana ortaya birçok iddia ortaya atıldı. En çok konuşulan iddialardan bir tanesi de 'vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor' iddiasıydı. A Haber ekibi bu konuyu ele aldı. Süreç nasıl işliyor? Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vakalar sisteme nasıl giriliyor? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.

VAKALAR GÜNLÜK OLARAK SİSTEME GİRİLİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye kullanıcılarının kullandığı ortak bir internet portalımız var. Bu portalla birçok işlem yapılabiliyor aynı şekilde kovid süreciyle alakalı işlemler de bu portala kayıt edilmesi gerekiyor. Örneğin hasta hastaneye başvurdu, sürüntü örneği alınmasına karar verdi hekim. Sürüntü örneğinin alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na bir giriş yapılması gerekiyor. Pozitif çıktıktan sonra yetkililer tarafından günlük aramalar gerçekleştiriliyor.