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Koronavirüs unutuldu! Erzincan'da kurallara uymayan düğün sahibine ceza!

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Giriş: 03.09.2020 08:59
Güncelleme:03.09.2020 09:04
Son dakika haberi... Vaka sayılarının arttığı Erzincan’da bir kına gecesinde korona virüs kriterlerine uymadığı tespit edilen düğün sahibine idari para cezası uygulandı.

Erzincan'da 1 Eylül akşamı yapılan kına gecesinde bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

Korona virüs vakalarının arttığı Erzincan'daki kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde, gerekli tebliğlerin yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek 900 TL idari para cezası uygulandı.

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