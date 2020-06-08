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Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina bölgelerinin sayı arttı |Video
Koronavirüse karşı karantina uygulamaları sürüyor. Yurtta vaka tespit edilen birçok yerleşim yeri 14 gün giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok noktada karantina uygulaması başlatıldı.
İstanbul'dan Diyarbakır'a ailesini görmeye giden bir kişinin testi pozitif çıktı. 980 nüfuslu Şeyh Şerafettin mahallesi karantinaya alındı.
Böylece Kocaköy, Diyarbakır'da vaka görülmeyen tek ilçesi olma unvanını kaybetti.
Öte yandan kentte son 6 günde 200 vaka hastaneye kaldırıldı, 350 kişi evlerinde karantinada.
Kocaeli İzmit'te de bir apartman karantinaya alındı.
3 farklı dairede Kovid-19 testi pozitif çıkan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı binada giriş ve çıkışlar 14 gün durduruldu.
Bitlis'in Hizan ilçesindeki iki mahallede de vakalar tespit edildi.
6 bina için karantina kararı verildi.