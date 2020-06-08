08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina bölgelerinin sayı arttı |Video

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina bölgelerinin sayı arttı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2020 12:04
Güncelleme:08.06.2020 12:06
Koronavirüse karşı karantina uygulamaları sürüyor. Yurtta vaka tespit edilen birçok yerleşim yeri 14 gün giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok noktada karantina uygulaması başlatıldı.

İstanbul'dan Diyarbakır'a ailesini görmeye giden bir kişinin testi pozitif çıktı. 980 nüfuslu Şeyh Şerafettin mahallesi karantinaya alındı.

Böylece Kocaköy, Diyarbakır'da vaka görülmeyen tek ilçesi olma unvanını kaybetti.

Öte yandan kentte son 6 günde 200 vaka hastaneye kaldırıldı, 350 kişi evlerinde karantinada.

Kocaeli İzmit'te de bir apartman karantinaya alındı.

3 farklı dairede Kovid-19 testi pozitif çıkan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı binada giriş ve çıkışlar 14 gün durduruldu.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki iki mahallede de vakalar tespit edildi.

6 bina için karantina kararı verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina bölgelerinin sayı arttı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina bölgelerinin sayı arttı
Terzi görünümlü kaçak saat merkezi!
Terzi görünümlü kaçak saat merkezi!
Hepsi ele geçirildi! Tam 3 milyon lira
Hepsi ele geçirildi! Tam 3 milyon lira
Stresi azaltan ve mutlu eden besinler
Stresi azaltan ve mutlu eden besinler
Hain pusuda şehit oldu
Hain pusuda şehit oldu
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı
Bu acı tarif edilemez! Evladının gözü önünde...
Bu acı tarif edilemez! Evladının gözü önünde...
Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntüler
Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntüler
Tekme tokat saldırı! Sebebi şoke etti
Tekme tokat saldırı! Sebebi şoke etti
Vatandaştan isyan: Seferlerde sıkıntı var
Vatandaştan isyan: Seferlerde sıkıntı var
Dışarıda korona festivali var gibi
"Dışarıda korona festivali var gibi"
Silahla dehşeti yaşattılar! O anlar kamerada
Silahla dehşeti yaşattılar! O anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster