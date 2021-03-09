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Koronavirüs tablosu açıklandı! Yeni vaka sayısı 14 bin sınırında... | 09 Mart 2021 Salı Kovid-19 bilançosu

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Giriş: 09.03.2021 21:18
Güncelleme:09.03.2021 21:18
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 755 oldu. İşte 9 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 9 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu?

9 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1289 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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