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Koronavirüs sürecinde öğün atlayanlar dikkat! Büyük yanlıştasınız

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Giriş: 28.01.2021 01:07
Güncelleme:28.01.2021 01:22
Coronavirüs (Covi-19) sürecinde kilolarından şikayetçi olanlar, öğün atlamayı tercih ediyor. Uzmanlar ise, bu düşüncenin yanlış olduğuna dikkat çekiyor. Beslenme Uzmanı Gökçen Efe Yalçın, özellikle akşam yemeğini atlamamanın önemine dikkat çekti ve “Az yemek metabolizmayı da az çalıştırır o yüzden öğün atlamadan daha sağlıklı olabiliriz” dedi.

Kovid-19 nedeniyle birçok kişi kilo almamak için öğün atlıyor. Ancak öğün atlamak kilo değil sağlık kaybına neden oluyor.

Beslenme Uzmanı Gökçen Efe Yalçın, özellikle akşam yemeğini atlamamanın önemine dikkat çekti ve "Az yemek metabolizmayı da az çalıştırır o yüzden öğün atlamadan daha sağlıklı olabiliriz" dedi.

Ancak akşam saatlerinde ağır yemekler yemeyi alışkanlık haline getirmemek gerekiyor.

Peki, akşam yemeğini fazla yediğini düşünenler ne yapmalı? Bunun çözümü ise ufak egzersizler.

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