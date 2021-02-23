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Koronavirüs salgını laboratuvardan mı çıktı? Ünlü biyologlardan çarpıcı Kovid-19 iddiası: Koronavirüs laboratuvarda üretildi
Dünyaca ünlü biyolog çift Bret Weinstein ve eşi Heather Heying koronavirüse ilişkin çok çarpıcı iddialarda bulundu. Ünlü biyologlar, koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğini ileri sürdü.
Dünyaca ünlü biyolog çift Bret Weinstein ve eşi Heather Heying koronavirüse ilişkin çok çarpıcı iddialarda bulundu. Ünlü biyologlar, koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğini ileri sürdü.