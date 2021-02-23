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Koronavirüs salgını laboratuvardan mı çıktı? Ünlü biyologlardan çarpıcı Kovid-19 iddiası: Koronavirüs laboratuvarda üretildi

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Giriş: 23.02.2021 08:38
Güncelleme:23.02.2021 08:49
Dünyaca ünlü biyolog çift Bret Weinstein ve eşi Heather Heying koronavirüse ilişkin çok çarpıcı iddialarda bulundu. Ünlü biyologlar, koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğini ileri sürdü.

Dünyaca ünlü biyolog çift Bret Weinstein ve eşi Heather Heying koronavirüse ilişkin çok çarpıcı iddialarda bulundu. Ünlü biyologlar, koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğini ileri sürdü.

Dünyaca ünlü biyologdan bomba iddia: Koronavirüs laboratuvarlarda üretildi DÜNYACA ÜNLÜ BİYOLOGDAN BOMBA İDDİA: KORONAVİRÜS LABORATUVARLARDA ÜRETİLDİ
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